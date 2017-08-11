﻿ Чоловік намагався перекинути наркотик через паркан виправного закладу | ТБ КАПРІ

Чоловік намагався перекинути наркотик через паркан виправного закладу

| 11.08.2017 | Новини | Комментариев нет

Свій намір 26-річний правопорушник пояснити відмовився, лише сказав, що наркотичне зілля виготовив власноруч. Але і за це йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена Кримінальним кодексом України – до 3-х років позбавлення волі.

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшла інформація про те, що невідомий чоловік спробував перекинути на територію СВК-82 якийсь предмет. Прибувши на місце, поліцейські затримали зловмисника, при якому були два поліетиленові згортки із речовиною, схожою на наркотичну. 26-річний мешканець м. Родинське відмовився від пояснень, зауваживши, що «травичку» виготовив самостійно.

Наркотичні речовини вилучені та направлені на експертизу, а у відношенні правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України..

Покровський відділ

поліції Донецької області

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