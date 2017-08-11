﻿ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ДОНБАСУ НЕ ПЛАТИТИМУТЬ ЗА ЗАЛИШЕНЕ ЖИТЛО | ТБ КАПРІ

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ДОНБАСУ НЕ ПЛАТИТИМУТЬ ЗА ЗАЛИШЕНЕ ЖИТЛО

| 11.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Внутрішньо переміщені особи з Донецької та Луганської областей, а також з Криму були законодавчо звільнені від сплати податку за залишене житло, чимало з якого зруйновано або незаконно захоплено, передає Урядовий кур’єр.

 

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