﻿ ОРГАНИ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ЗМІНЕНО | ТБ КАПРІ

ОРГАНИ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ЗМІНЕНО | 11.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет Проводити реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб скоро будуть сільські, селищні та міські ради замість Державної міграційної служби. Відповідне рішення прийняв Кабмін в постанові №583 від 9 серпня 2017 року. Поделиться ссылкой:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне) Похожее Розповісти Додати коментар Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Ваш коментар:*Ім`я:* E-mail:* Вебсайт: Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой.