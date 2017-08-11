﻿ ОРГАНИ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ЗМІНЕНО | ТБ КАПРІ

ОРГАНИ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ЗМІНЕНО

| 11.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Проводити реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб скоро будуть сільські, селищні та міські ради замість Державної міграційної служби.

Відповідне рішення прийняв Кабмін в постанові №583 від 9 серпня 2017 року.

Розповісти
﻿

Додати коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *