﻿ НА ДОНЕЧЧИНІ 43% ДЕРЖСТРУКТУР ПОКАЗУЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ | ТБ КАПРІ

НА ДОНЕЧЧИНІ 43% ДЕРЖСТРУКТУР ПОКАЗУЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

| 11.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Перше місце в рейтингу реєстрації на порталі E-data по Донецькій області займає місто Добропілля, Маріуполь — в п’ятірці останніх.

 

 

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