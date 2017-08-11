﻿ В Авдіївці зловмисникі зруйнували зону відпочинку в приватному секторі міста | ТБ КАПРІ

Восени 2013 року покинута дільниця, що розташована в старій частині міста, завдяки працівникам місцевого заводу була перетворена на упорядкований сквер. Робітники розділили територію на зони, виклали тротуарною плиткою доріжки, встановили зручні лавочки, сучасний дитячий майданчик, розставили урни для сміття, а також засадили міні-парк декоративними деревцями. Цей куточок встиг стати улюбленим місцем відпочинку для багатьох мешканців, а особливо — для дітей.
Але знайшлися ті, кому з незрозумілих причин захотілося зруйнувати сквер. Невідомі перевернули і розбили бетонні урни, зламали лавочки, пошкодили дитячий майданчик.
Так 9 серпня цього року місцеві мешканці звернулися до Авдіївського відділення поліції із проханням знайти і наказати вандалів, які познущалися із місцевого «острівка затишку».
На встановлення осіб зловмисників та їх затримання поліцейським знадобилося близько двох діб. З’ясувалося, що в парку відпочивала компанія місцевої молоді. Розігріті алкоголем, молодики не знали куди подіти сили і не знайшли нічого кращого, як розгромити все навколо. Згодом, зрозумівши, що наробили лиха, товариші втекти з місця злочину.
На даний момент по цій події триває досудове розслідування. Всі матеріали слідства будуть передані в суд. За навмисне пошкодження комунальної власності правопорушникам загрожує адміністративний штраф або умовний термін.
Покровський відділ поліції
Донецької області