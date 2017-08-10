﻿ Іменини 10 серпня | ТБ КАПРІ

Акакій від давньогрецького імені Акакіос — «незлобивий, хто не робить зла»
Василь від давньогрецького імені Басілейос — «царський, царствений»
Юхим від давньогрецького імені Еутюміос, що походить від слова еутюмос — «доброзичливий, прихильний, що передвіщає добро»
Іван від давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий» від древнеіудейского Іоанн — «помилуваний Богом»
Микола від давньогрецького імені Ніколаос — «переможець народів»
Остап народна форма грецького імені Євстафій — «твердий, незмінний, стійкий», «твердостоящій» від грецького імені Євстахій — «квітучий», «родючий», «пишно колосяться»
Павло від римського родового імені Paulus — «скромний», малий »,« незначний »,« молодший »
Прохор від давньогрецького імені Прохорос, що походить від прохореуо — «управляти хором», «йти попереду хору (танцюючих)»
Серафим від позднелатинского імені Seraphinus, що походить від давньоєврейського срафім — «вогненний»
Юліан від давньогрецького іулос — «пухнастий, кучерявий» в перекладі з латинської — «з роду Юліїв», «липневий»
Ян польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий»