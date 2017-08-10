﻿ Шахрайські витівки: втрата модного ґаджету та майже 9,5 тис. гривень | ТБ КАПРІ

Покровчанка повірила в «добрий намір» малознайомого чоловіка відремонтувати її мобільний телефон за символічну плату і як тільки засіб зв’язку опинився в руках «майстра», той безслідно зник. А в Добропільському районі та м.Новогродівка місцеві мешканці позбулися своїх заощаджень «завдяки» «співробітникам банківських установ». Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернулася місцева мешканку із заявою про те, що невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів її телефоном. З’ясувалося, що кілька днів тому у 33-річної жінки зламався мобільний. В інтернеті вона знайшла оголошення, в якій чоловік пропонував свої послуги по ремонту ґаджетів «не дорого». Жінка зателефонувала на вказаний номер телефону і домовилася із «майстром» про зустріч, під час якої чоловік сказав, що сам він мешкає в Мирнограді та має багато клієнтів, яким вже ремонтував усіляку техніку.
Коли потерпіла показала йому свій телефон, чоловік подивився і сказав, що пошкодження є, але незначне і ремонт займе три дні, і буде коштувати 200 гривень. Жінка зраділа такій сумі та швидкості і одразу ж віддала свій телефон незнайомцю.
Вони домовилися, що коли майстер відремонтує ґаджет – зателефонує власниці і вони зустрінуться на цьому ж місці, аби жінка змогла забрати свій полагоджений телефон. Минув тиждень, але «майстер» не передзвонював. Коли ж потерпіла сама почала йому телефонувати – чоловік не піднімав слухавку. Так тривало кілька днів. Вже згодом потерпіла зрозуміла, що більше не побачить свій телефон і прийшла за допомогою до правоохоронців.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального Кодексу України, санкція якої передбачає до 3-х років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
А в м.Білозерське Добропільського району місцевий мешканець втратив останні гроші, які були на його банківському рахунку – 1 500 гривень. В даному випадку спрацювала шахрайська схема : «Вам телефонують із Служби безпеки банку…». Таким чином, за вже звичним сценарієм «співробітники» під приводом «звірити персональні дані та пін-код картки», випитали у потерпілого конфіденційну інформацію і скористалися нею.
В Новогродівці стався аналогічний випадок, але сума, яка потрапила до рук зловмисників у рази більша – 8 тисяч гривень. Так до Селидівського відділення поліції звернувся 39-річний чоловік із заявою про те, що після телефонної розмови з невідомим, з його банківського рахунку зникли гроші. З’ясувалося, що потерпілий, спілкуючись із «співробітником банку», назвав комбінацію цифр, яка надрукована на зворотньому боці пластикової картки, а потім почав отримувати смс-повідомлення із подальшими «вказівками». Чітко їх виконуючи, бідолашний навіть не підозрював, що має справу із зловмисником. Останнє повідомлення, яке надійшло потерпілому : «З вашого рахунку знято 8 000 гривень».
За даним фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Особа, яка позбавила довірливого чоловіка грошей буде встановлена та притягнута до відповідальності. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області