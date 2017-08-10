﻿ У Покровську та Мирнограді зберігали та збували фальсифікат | ТБ КАПРІ

Димитровським відділом Красноармійської місцевої прокуратури у червні поточного року розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного податку) КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що жінка та її син налагодили незаконний бізнес з продажу фальсифікованої алкогольної продукції на території Мирнограда та Покровська. Не будучи підприємцями, вони орендували декілька приміщень, де зберігали підроблені марки акцизного збору, а також розповсюджували алкогольну продукцію сумнівного походження.
Свідки підтвердили, що за встановленими адресами вони неодноразово купували алкогольну продукцію, після вживання якої їм ставало зле. Відповідно до результатів експертиз вилучені зразки марок акцизного податку не відповідають тим, що перебувають в офіційному обігу на території України.
У четвер, 10 серпня, працівниками Красноармійської місцевої прокуратури спільно із слідчими Мирноградського відділення Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу міжрайонного відділу №3 управління захисту економіки у Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за вказаними адресами проведено санкціоновані обшуки.
За результатами вказаних обшуків вилучено 500 літрів фальсифікованої алкогольної продукції на загальну суму майже 70 тис грн. Серед вилученого — спирт, горілка, коньяк, віскі, ром та шампанське.
Наразі слідчі дії тривають. Встановлюється походження вилученої продукції та коло осіб, причетних до скоєння злочину. Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області
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