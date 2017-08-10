﻿ У ПОКРОВСЬКУ ПОЧАСТІШАЛИ ВИПАДКИ НАРОДЖЕННЯ ДВІЙНЯТ | ТБ КАПРІ

У ПОКРОВСЬКУ ПОЧАСТІШАЛИ ВИПАДКИ НАРОДЖЕННЯ ДВІЙНЯТ

| 10.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

У Покровску народилося більше 500 малюків за перше півріччя поточного року. Серед них — семеро двійнят.

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