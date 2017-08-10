﻿ У М. КУРАХОВЕ ЧЕРЕЗ ДЕРЕВО ЗУПИНИВСЯ РУХ ТРАНСПОРТУ | ТБ КАПРІ

У М. КУРАХОВЕ ЧЕРЕЗ ДЕРЕВО ЗУПИНИВСЯ РУХ ТРАНСПОРТУ

| 10.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

9 серпня о 14:20 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по пр. Запорізькому у м. Курахове Донецької області на проїжджу частину впало дерево, що унеможливлює рух автотранспорту.

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