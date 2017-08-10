﻿ ПОКРОВСЬК ГОТУЄТЬСЯ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ | ТБ КАПРІ

ПОКРОВСЬК ГОТУЄТЬСЯ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

| 10.08.2017 | Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет

Покровська міська рада сумісно компанією «Комфорт» приводять до ладу житловий фонд міста . На даний час проводиться низка заходів, направлених на підготовку  будинків до  опалювального сезону та інші роботи з благоустрою.

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