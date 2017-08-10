﻿ Мирноградські правоохоронці відшукали неповнолітню дівчину, яка пішла з дому більше місяця тому | ТБ КАПРІ

«я не хочу повертатися додому, бо там я нікому не потрібна»,- перше, що почули поліцейські від 13-річної інни, яку вони шукали весь цей час. разом із цією дівчинкою була і її «подруга по не щастю», зникнення якої не дивувало власну матір. наразі вирішується питання влаштування обох дівчат до дитячого притулку, а дорослих буде притягнуто до відповідальності за невиконання своїх батьківських обов’язків.
Першого липня після сварки з бабусею 13-річна Інна вийшла з двору і більше пенсіонерка її не бачила. Весь цей час дівчинка разом із подругою подорожувала сусідніми селами та жила де прийдеться, саме це і ускладнювало її пошуки. Але поліцейські не втрачали надію відшукати Інну і щодня опитували родичів та знайомих дівчинки, спілкувалися із містянами, розповсюджували орієнтировки із прикметами зниклої, обходили двори, парки, лісосмуги, об’їжджали довколишні населені пункти.
В ході вжитих заходів, мирноградські правоохоронці вийшли на слід неповнолітньої і сьогодні дівчинка вже була доставлена до відділення поліції. Але виявилося, що разом із Інною весь цей час була її знайома дівчинка – 15 річна Аліна, батьки якої навіть не помітили її зникнення і не зверталися до поліції із відповідним проханням знайти доньку.
Зі слів Інни, останнім часом життя із бабусею – опікуном стало нестерпне. «Після смерті дідуся вона часто «заглядає в чарку», постійно лає за будь-якого приводу і вже не раз виганяла з дому. «Так трапилося і цього разу. Я запізнилася, а коли повернулася додому, то бабуся сказала, що б я йшла геть», — розповіла дівчина.
У Аліни ситуація виявилася схожою. Батько й мати розлучилися і кожен займався своїм життям, забувши про свій батьківський обов’язок. Саме про це свідчить те, що мати дівчинки навіть не помітила, що донька не з’являється вдома більше місяця.
Наразі співробітники Мирноградського відділення поліції разом із Соціальної службою вирішують питання про відправлення дівчат до Слав’янського реабілітаційного центру.
Бабуся-опікун Інни та мати Аліни будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські також провели профілактично-роз’яснювальну роботу та попередили про недопущення в подальшому подібних випадків.
Покровський відділ
поліції Донецької області