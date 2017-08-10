﻿ МИРНОГРАДСЬКІЙ ШКОЛІ ПРИСВОЇЛИ ІМ'Я ВАЛЕРІЯ ДОЦЕНКО | ТБ КАПРІ

МИРНОГРАДСЬКІЙ ШКОЛІ ПРИСВОЇЛИ ІМ’Я ВАЛЕРІЯ ДОЦЕНКО

| 10.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

9 серпня в ході проведення чергової сесії Мирноградскої міської ради, було прийнято рішення про перейменування ЗОШ №5.

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