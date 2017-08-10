﻿ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗАПУСКАЄ ПРОЦЕДУРУ ПРОДАЖУ ЛІЦЕНЗІЙ ЗВ'ЯЗКУ 4G | ТБ КАПРІ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗАПУСКАЄ ПРОЦЕДУРУ ПРОДАЖУ ЛІЦЕНЗІЙ ЗВ’ЯЗКУ 4G

| 10.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу, 9 серпня, ухвалив рішення про старт процедури продажу ліцензій зв’язку 4G.

 

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