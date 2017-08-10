﻿ Гороскоп на 10 серпня | ТБ КАПРІ

ОВЕН
Гарний день для навчання. Запишіться на курси, майстер-класи.
ТЕЛЕЦЬ
Якщо є важливі справи – не відкладайте їх. Час для активної роботи.
БЛИЗНЮКИ
Не метушіться. Намагайтеся зберегти енергію, адже вона Вам знадобиться.
РАК
Подумайте про близьких людей. В стосунках не варто бути егоїстичними.
ЛЕВ
Не час для усамітнення. Зірки радять вести активний спосіб життя.
ДІВА
День буде активним. Усі вимагатимуть Вашої уваги та допомоги.
ТЕРЕЗИ
Сприятливий день для виправлення помилок. Відновлення стосунків.
СКОРПІОН
В роботі має бути порядок. Не хапайтеся за кілька справ одночасно.
СТРІЛЕЦЬ
Більше рухайтеся. Фізичні навантаження підуть на користь здоров’ю.
КОЗЕРІГ
Гарний час для вирішення фінансових питань, планування майбутнього.
ВОДОЛІЙ
Перевтома може призвести до загострення хронічних захворювань.
РИБИ
Уникайте людей, які можуть Вам позаздрити. Можливі інтриги.