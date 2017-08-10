﻿ В Україні вводять загальний рахунок для платників податків | ТБ КАПРІ

В Україні знову змінюються податкові правила. Кабмін схвалив на своєму засіданні проект змін до Податкового кодексу для введення єдиного рахунку сплати податків і зборів, а також ЄСВ через електронний кабінет платника податків, пише UBR.
В уряді вважають, що це спростить процедуру розрахунків платників з бюджетами всіх рівнів, заощадивши останнім часом і гроші. Тільки ПДВ та акцизний податок з реалізації палива доведеться платити як раніше — окремо. Так як для цих податків існують окремі системи електронного адміністрування.
Однак платник податків має право перераховувати кошти з єдиного рахунку на рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та в системі електронного адміністрування реалізації пального.
Як відзначають в Мінфіні, де і був розроблений цей проект закону, введення єдиного рахунку для сплати податків та ЄСВ через електронний кабінет — це виконання антикорупційного закону №1797, який передбачав серед іншого введення повноцінного електронного кабінету платника податків. Тим самим мінімізується контакт платника податків.
Зокрема, передбачається, що платник може добровільно відкрити в Держказначействі такий єдиний рахунок (через свій електронний кабінет). Оскільки електронний кабінет дозволяє ідентифікувати платника, податківці передають про нього інформацію (назва організації або ПІБ фізособи і їх коди) в Госказначейтсво. Після отримання пакета повідомлень з ДФС такий рахунок буде відкритий. Інформація про реквізити єдиного рахунку відображається в електронному кабінеті платника податків.
Він зможе поповнювати його в будь-який зручний час, а потім використовувати кошти з єдиного рахунку для оплати різних податків. Зокрема, мова йде про ПДФО, ЄСВ, податок на прибуток, рентної плати, екологічний податок і інших платежах, зазначених в Податковому кодексі.
Передбачається, що для проведення оплати того чи іншого податку треба буде в електронному кабінеті поставити галочку навпроти потрібного податку або збору. Як стверджують розробники, автоматично буде сформовано електронний розрахунковий документ (платіжка, яка містить всі реквізити первинного розрахункового документа на паперовому носії).
Як очікується, в кабінеті буде відображатися вся інформація про суми грошових зобов’язань, в тому числі за результатами перевірок, граничних термінів їх сплати або податкового боргу.
Потім цю платіжку треба завірити електронним цифровим підписом і відправити в ГФС (також, як зараз вирушає податкова звітність). А вже податківці направлять дані в Держказначейство, яке протягом доби зобов’язане обробити електронні розрахункові документи.
Як раніше повідомляла глава Держказначейства Тетяна Слюз, це буде схоже на електронне адміністрування ПДВ, коли гроші депонуються платником на рахунок. Тільки в даному випадку гроші з єдиного рахунку можна буде повернути на свій розрахунковий рахунок.
Потім на базі звітності платника, платежі будуть розподілятися по рахунках (для різних податків) Держказначейством самостійно.
Якщо депутати ухвалять цей проект після повернення з канікул, дана новація може запрацювати з 1 січня 2018 року, а функціонування самих рахунків почнеться з першого числа місяця наступного за місяцем впровадження відповідного програмного забезпечення для спільної роботи і Держказначейства. Однак в будь-якому випадку це має статися не пізніше 1 липня 2018 року.
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