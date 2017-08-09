﻿ Сумчанин віз на мирну територію держави небезпечний арсенал | ТБ КАПРІ

Сумчанин віз на мирну територію держави небезпечний арсенал

| 09.08.2017 | Новини | Комментариев нет

Співробітниками Покровського відділу поліції затримано чоловіка, який на власному автомобілі прямував додому з цілим арсеналом «забутих» боєприпасів. 8 гранат, 18 запалів та більше 40 набоїв – ось не повний список вилученого небезпечного багажу. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Під час несення служби на території блокпосту, співробітники поліції зупинили для перевірки позашляховик Опель. За кермом автомобіля знаходився 23-річний мешканець Сумської області. Водій запевняв правоохоронців, що немає нічого забороненого та піддавати автомобіль ретельній перевірці немає сенсу.

Однак увагу поліцейських звернув рюкзак, який знаходився в автомобілі. Під час огляду його вмісту з’ясувалося, що у ньому знаходиться димова шашка, сигнальна ракета, 8 гранат різного типу, 18 запалів до гранат та 41 патрон до автомату Калашникова.

Хазяїн небезпечного багажу пояснив, що підвозив незнайомих чоловіків і «напевно вони його і забули». Правдивість його свідчень буде перевірятися під час досудового розслідування. А поки, відносно правопорушника відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Таким чином чоловік може відправитися за грати на строк до 7 років.

Покровський відділ

поліції Донецької області

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