﻿ Сумчанин віз на мирну територію держави небезпечний арсенал | ТБ КАПРІ

Під час несення служби на території блокпосту, співробітники поліції зупинили для перевірки позашляховик Опель. За кермом автомобіля знаходився 23-річний мешканець Сумської області. Водій запевняв правоохоронців, що немає нічого забороненого та піддавати автомобіль ретельній перевірці немає сенсу.
Однак увагу поліцейських звернув рюкзак, який знаходився в автомобілі. Під час огляду його вмісту з’ясувалося, що у ньому знаходиться димова шашка, сигнальна ракета, 8 гранат різного типу, 18 запалів до гранат та 41 патрон до автомату Калашникова.
Хазяїн небезпечного багажу пояснив, що підвозив незнайомих чоловіків і «напевно вони його і забули». Правдивість його свідчень буде перевірятися під час досудового розслідування. А поки, відносно правопорушника відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.
Таким чином чоловік може відправитися за грати на строк до 7 років.
Покровський відділ
поліції Донецької області