﻿ «І нашим — і вашим». У Покровську затримали перебіжчика, який воював за Україну і ДНР | ТБ КАПРІ

Сьогодні в Покровську на автовокзалі співробітники поліції Донеччини затримали «цікавий фрукт» — чоловік, 48 років, уродженець Мирнограду, у якого при огляді вилучили «тимчасове посвідчення військовослужбовця ДНР». Про це повідомив глава Нацполіції Донецької області В’ячеслав Аброськін у своєму Facebook. За цим так званим документом цей «діяч» з жовтня 2016 року — гранатометник «армії ДНР».
Його життєвий опус нас дещо розгубив. З серпня 2015 року по серпень 2016 року цей товариш проходив службу в одній з наших бригад ЗСУ, під час обстрілу бойовиків отримав поранення. Далі він виїжджає на окуповану територію, де після лікування працевлаштовується в «5-у самохідно-гаубичну батарею «Оплота» на посаду гранатометника. Так, йде на службу до бойовиків, які ж йому нанесли поранення. За «службу» у окупантів, з якими він сам нещодавно ще воював, отримував 15 тисяч російських рублів.
В лютому 2017 року він повертається до рідного Мирнограду, де вже наступного дня йде… до нашого військкомату. Там його направляють назад до «рідної» бригади. Два місяці він воює проти своїх «однополчан»-бойовиків й вже в квітні 2017 року він демобілізується і йде назад до Донецька. А сьогодні він приїхав знов до Покровська аби побачити свою кохану.
Отже, за два останні роки цей «недовоїн» встиг повоювати двічі як на боці України, так й на стороні окупанта. З його слів, хронологія його переходів виглядає так: ЗСУ-«ДНР»-ЗСУ-«ДНР». Цей «життєвий шлях» ми обов’язково перевіримо.
Це перший такий випадок «військової кар’єри», який мені став відомий. В цієї людини все стерлося де свої, а де чужі. Скільки вбитих на його руках має встановити слідство, а поки затриманий має час писати свої «мемуари» для слідчих в камері СІЗО.