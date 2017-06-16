﻿ Слідчі прокуратури Донецької області спільно з СБУ на отриманні хабара у сумі 26 тис грн викрили поліцейського з Харкова (ФОТО) | ТБ КАПРІ

У четвер, 15 червня, слідчими першого слідчого відділу слідчого Управління прокуратури Донецької області, спільно з працівниками Управління СБУ в Донецькій області, в ході спецоперації при отриманні неправомірної вигоди у сумі 26 тис грн викрито «на гарячому» на території Харківської області оперуповноваженого Немишлянського відділу поліції Головного управління НП в Харківській області.
Установлено, що поліцейський вимагав від мешканки Донеччини грошові кошти у сумі 60 тис грн за повернення вилученого транспортного засобу та документів на нього, але зрештою «знизив» суму до 26 тис грн, які відразу обміняли на долари США.
За даним фактом слідчими прокуратури проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою).На даний час у вказаному кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії.