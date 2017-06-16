Про користь та шкоду полуниці

Сезон полуниці вже почався, вона активно заповнює всі прилавки, тому людині потрібно знати, до чого призведе її вживання.
У списку позитивних якостей даної ягоди безліч корисних мікроелементів: залізо, цинк, мідь, кремній, натрій, фосфор, магній, кальцій і калій. Полуниця містить велику кількість в своєму вітамінному складі — А, В, С і ряд інших. Антиоксиданти, що містяться в ягодах даного виду, дозволяють забезпечити молодість і пружність шкіри. Користь, в такому випадку, надходить як від вживання полуниці, так і від спеціальних масок, які можна робити з нею в складі.
Ще один позитивний момент — фолієва кислота, за отримання якої скаже «спасибі» репродуктивна система. Більш того, бажаючим схуднути і позбутися целюліту, полуниця також може піти назустріч, покращуючи обмін речовин і виконуючи інші необхідні функції в цих цілях. Погіршене зір — ще один привід урізноманітнити свій раціон даної ягодою.
У будь-якому випадку, серед розмаїття корисних речовин і пов’язаних з ними виробничих процесів, полуниця може вплинути на організм і з негативного боку. В першу чергу, не варто вживати цю ягоду в разі підвищеного тиску — гіпертонікам протипоказана полуниця. Другий момент — алергіки, яким не слід балувати себе великою кількістю плодів, а в деяких випадках — полуницю і зовсім не можна вживати.