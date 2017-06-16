Народна студія «Маю Право»

Вчора в народній студії Маю Право відбулась зустріч творців Конституції України 1996 року, під час якої розвіяні міфи про її прийняття в одну ніч.
Автори Основного Закону прийшли до єдиного висновку, що всі ми прагнемо, щоб задекларовані права стали реальністю, щоб люди почували себе захищеними і впевнено дивилися у майбутнє. Коли кожен громадянин України відчує, що його життя, здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека дійсно визнані найвищою цінністю, тоді ми зможемо з гордістю заявити: Україна стала демократичною державою.
Обов’язок кожного українця поважати Конституцію та дотримуватись її законів. Тільки так ми зможемо забезпечити подальший розвиток України як держави демократичної, рівноправної зі світовою спільнотою.
Найвищий стандарт, який прийнято в Європі – це виконання Конституції ВСІМА, а не вибірково, як у нас.
Кожен Президент, який обирається та дає клятву на Конституції, після цього починає змінювати її. Конституцію не змінювати потрібно, а виконувати, встановити її диктатуру.
Серед спікерів були присутні Голова Партії захисників Вітчизни, народний депутат 4 скликань, Голова комісії із вивчення політико-правової ситуації в Автономній Республіці Крим 1994—1998 Кармазін Юрій Анатолійович, який розповів про цікаві моменти прийняття Основного Закону, про кількість правок, які помістилися більше ніж на 800 сторінках, про позицію Президента Кучми Л.Д. Юрій Анатолійович заявив, що якби норм Конституції дотримувались, то не мали б тих страхіть, що відбуваються зараз в Державі. Зокрема, про частину 7 статті 17 Конституції, автором якої він є, якою передбачено, що на території України не допускається розташування іноземних військових баз. Якби виконували цю норму Конституції, то на території АРК не було б 30 тисячного контингенту російських військ.
Про частину 3 статті 49, якою встановлено, що існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. Однак, тільки за минулий рік було закрито більше 100 лікарень та поліклінік.
Також він зазначив про необхідність відповідальності за порушення Конституції.