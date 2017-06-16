﻿ Гороскоп на 16 червня 2017 для всіх знаків зодіаку | ТБ КАПРІ

ОВЕН: Цей день краще присвятити домашнім справам та спілкуванню із родиною.
ТЕЛЕЦЬ: Приведіть до ладу свій робочий простір. Будьте уважними у справах.
БЛИЗНЮКИ: Вдалий день для покупок. Також можна розпочати ремонт, оновлення оселі.
РАК: Важливо зосередитися на одній справі і не витрачати сили на дрібниці.
ЛЕВ: Нікуди не поспішайте та будьте максимально спокійними.
ДІВА: Перевтома може призвести до непорозумінь із друзями та сварок у родині.
ТЕРЕЗИ: День буде емоційним та дуже активним. Доведеться багато спілкуватися.
СКОРПІОН: Будьте впевненими у собі. Знадобиться вміння улагоджувати конфлікти.
СТРІЛЕЦЬ: Притримуйтеся власної думки, але не нав’язуйте її іншим.
КОЗЕРІГ: Присвятіть день собі. Корисно навіть просто побути вдома, на самоті.
ВОДОЛІЙ: Намагайтеся не переїдати та більше гуляти на свіжому повітрі.
РИБИ: Далекі поїздки краще відкласти на інший день. Більше відпочивайте.