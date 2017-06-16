﻿ В Добропіллі правоохоронці «вивели на чисту воду» чоловіка, який під час свого «нічного ралі», пошкодив чужу автівку | ТБ КАПРІ

Аби приховати наслідки нічної пригоди, 23-річний мешканець Добропілля не зміг вигадати нічого кращого, як зателефонувати в поліцію і сказати, що його автомобіль вкрали невідомі. Поспілкувавшись із чоловіком, правоохоронці швидко встановили, що він не тільки каже неправду, а й сам причетний до скоєння ДТП.
Так до чергової частини Добропіьського відділення поліції звернувся місцевий мешканець із повідомленням, що вночі в нього вкрали автомобіль – ВАЗ 2106.
Виїхавши на вказану адресу та задавши захмелілому «потерпілому» кілька запитань, правоохоронцям стало ясно, що той вводить їх в оману. 23-річний чоловік не міг дати чіткої відповіді де саме був його автомобіль на момент викрадення і де, власне кажучи, перебував сам потерпілий. Зрозумівши, що правоохоронці викрили його, добропільчанин зізнався, що цієї ночі він трохи випив, сів за кермо свого автомобіля, та вирушив у місто. Проїжджаючи по центральній вулиці, він не втримав дистанцію і зачепив припарковану автівку — ВАЗ 2199. Злякавшись, що за це йому доведеться відповідати, правопорушник сховав власний автомобіль у розташованій неподалік лісосмузі, а потім зателефонував до поліції і повідомив про його зникнення.
Правоохоронці притягнули «горе-водія» до адміністративної відповідальності за кількома статтями КУпАП. Відтепер на нього чекає не тільки чималий штраф за керування транспортним засобом у нетверезому стані, а й позбавлення водійських прав строком на один рік.