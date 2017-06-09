﻿ Чоловік молотком до смерті забив власну матір | ТБ КАПРІ

Як повідомляє прес- служба Покровського відділу поліції, 38-річному чоловіку, який вживав спиртні напої із своєю співмешканкою, не сподобались зауваження своєї матері. Чоловік вирішив «провчити» жінку та завдав їй смертельні поранення. За свої злочинні дії вбивці загрожує до 15 років ув’язнення.
До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців міста Гірник про те, що ними в гаражі, який знаходиться в дворі їхнього будинку, виявлена жінка без ознак життя.
Виїздом на місце події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що смерть жінки була насильницькою, про це свідчили тілесні ушкодження на загиблій. Також поруч із трупом правоохоронці знайшли можливе знаряддя вбивства – закривавлений молоток.
Поліцейські відразу встановили особу загиблої, нею виявилася 70-річна місцева мешканка. Співробітники поліції почали з’ясовувати обставини загибелі жінки та встановлювати осіб, причетних до цього.
Вже через годину в ході оперативно-розшукових заходів оперативники встановили обставини скоєння злочину та затримали злочинця.
З’ясувалось, що напередодні 48-річний місцевий мешканець разом із своєю співмешканкою вживали спиртні напої в гаражі. До них в гості завітала 70-річна мати чоловіка, яка почала повчати сина «правильному життю». Між родичами виникла суперечка, під час якої чоловік вдарив свою матір рукою по голові, а після того, як жінка впала на підлогу, вхопив молоток і наніс їй декілька ударів по голові. Від отриманих травм остання померла на місці. А зловмисник разом із своєю співмешканкою пішли геть, залишивши вбиту пенсіонерку в гаражі.
Для правопорушника це вже не перший кримінальний досвід, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки та завдання тілесних ушкоджень.
Знаряддя вбивства вилучено та спрямовано на експертизу.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Слідство триває.