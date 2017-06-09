﻿ У Бахмуті викрито групу осіб, які вимагали гроші у громадян | ТБ КАПРІ

Як повідомляє прес — служба прокуратури Донецької області, Артемівською місцевою прокуратурою спільно з Бахмутським відділом поліції ГУНП В Донецькій області викрито групу осіб, які вимагали гроші у місцевих мешканців.
Установлено, що четверо непрацюючих мешканців Бахмуту 1998 та 1994 років народження, вирішили заробити на життя «легким способом».
Молодики обирали жертву та погрожували їй насильством і фізичною розправою. За грошову винагороду зловмисники обіцяли своїх жертв не чіпати.
У четвер, 8 червня, під час передачі грошей від потерпілого у сумі 10 000 гривень зловмисників затримали.
Наразі тривають слідчі дії. Вирвшується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання).