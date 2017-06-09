﻿ Прогноз погоди на вихідні: дощі та похолодання | ТБ КАПРІ

Як повідомляє Укргідрометцентр, на вихідні дні, 10-11 червня, Україна накриють дощі з грозами. При цьому в суботу — тільки захід і схід, на решті території без опадів.
За прогнозами синоптиків, в суботу, 10 червня, засмагати можна в Миколаївській і Херсонській областях, де денна температура підніметься до +28 тепла.
У західних областях, де очікуються дощі, — не вище +24 градусів.
У Києві 10 червня сухо, вночі 12-14, вдень від +23 до +25 градусів.
У неділю, 11 червня, циклон поширитися на всю територію України, разом з дощами прийде і похолодання.
Мінімальна температура на заході — місцями не вище +21, навіть в Одесі тільки 23, і тільки в Херсонській та Миколаївській областях — до +27.
У столиці в неділю пройдуть дощі. Вночі 13-15, вдень до +22 градусів.