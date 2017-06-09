﻿ З початку року 6 дітей постраждало внаслідок ДТП на території Покровської оперзони | ТБ КАПРІ

Як повідомляє прес-служба Покровського відділу поліції, на території обслуговування Покровського відділу поліції протягом 2017 року сталося 49 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими учасниками дорожнього руху, в результаті яких 5 громадян загинули, а 55 отримали травми різного ступеню важкості, серед яких 6 дітей. Головні причини цих подій — порушення правил дорожнього руху та недбале ставлення до власного життя та безпеки оточуючих.
Проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму завжди залишається актуальною. В цьому році на території Покровської оперзони 6 дітей постраждало внаслідок дорожньо-транспортних пригод, у в 5 випадках винуватцями ДТП були водії, і лише в одному дитина. Так, в місті Селидове 16-річний хлопець, сівши за кермо вазівки, не впорався з керуванням автівки і врізався в дерево. Підліток, на щастя, отримав не значні травми.
Троє юних пішоходів потрапили під колеса автомобілів в Покровську та Добропіллі, коли переходили дорогу. В усіх випадках винуватцями ДТП були водії, адже вони не обравши безпечну швидкість руху, не зуміли вчасно зупинитись, скоївши наїзд на дітей. Троє неповнолітніх отримали травми різного ступеню тяжкості.
Ще двоє дітей постраждали внаслідок ДТП, будучи пасажирами. Так, в Новогродівці, водій, рухаючись на легковій автівці, не вибравши безпечну швидкість руху, скоїв наїзд на електроопору. 15-річний хлопчик в цей час знаходився в цьому транспортному засобі та під час зіткнення отримав тілесні ушкодження — переломи руки та синці. А в Добропіллі, водій, не обравши безпечну дистанцію руху, скоїв наїзд на припаркований транспортний засіб, в якому знаходилась дитина. Підліток отримав незначні тілесні ушкодження.
Як показує аналіз ДТП, найбільш аварійно — небезпечними ділянками дороги в Покровській оперативній зоні є перехрестя вулиць Захисників України і Європейської, вулиця Володимиріська в місті Покровськ, в Добропіллі — проспект Перемоги і вулиця Білозерська, а також заїзд до с.Святогорівка Добропільського району, В Мирнограді – вулиця Соборна, а в Новогродівці — вулиця Риночна, Лікарняна та Паркова.
Дорожньо-транспортні пригоди за участю та з вини дітей – це завжди надзвичайні події і тривожний сигнал для вартових порядку на дорогах. Із самого народження батьки вчать дітей, що електрика, газ і та ін. — це небезпека, забуваючи при цьому, що дорога приховує в собі не меншу небезпеку. Зараз надворі літо, а це значить, що дітлахи більше часу проводять на вулиці, тому поліцейські звертаються до батьків з проханням нагадати дітям правила дорожнього руху, звернути увагу малечі на те, що дорогу необхідно переходити лише в встановленому місті, грати на проїжджій частині заборонено, а виїжджати на дорогу на роликах, скейтах та велосипедах небезпечно.
Крім того, шановні дорослі, дотримуйтеся правил і самі, адже найкращий приклад для дитини – ваш особистий. На жаль, дуже часто можна спостерігати, як дорослі перебігають проїжджу частину в невстановлених місцях, ледь не перед капотом автомобіля, тримаючи за руку дитину. Ми не замислюємося, що саме в такі моменти ми прирікаємо дітей на помилки, часом життєво небезпечні. Адже вони, як губки, всмоктують усе, що ми їм показуємо. Тому, саме на своєму прикладі покажіть дітям, що переходити дорогу потрібно лише в встановленому місці, і що червоний сигнал світлофора означає: краще почекати пару хвилин і сміливо піти на зелений!
Хочеться звернутися і до водіїв. Шановні водії, дотримуйтесь культури поведінки на дорогах та поважайте всіх учасників дорожнього руху! Будьте дуже уважні при проїзді пішохідних переходів і в місцях можливої появи дітей. У місцях навчальних закладів, парків та дитячих майданчиків, будьте особливо уважні і заздалегідь знижуйте швидкість, не об’їжджайте транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупиніться і пропустіть пішоходів, які переходять дорогу. Особливо небезпечними такі дії стають в темний час доби. У темряві водії просто не встигають адекватно зреагувати на раптову появу людини на проїжджій частині і допускають наїзди на пішоходів. Правоохоронці Покровського відділу поліції рекомендують всім учасникам дорожнього руху, виділити себе в темноті, одягаючи речі, на яких є елементи, що відбивають світло. Це допоможе водієві вчасно зорієнтуватись у обстановці, а іншим учасникам руху залишитися живими!
Також слід нагадати водіям, які перевозять дітей, про необхідність встановлення дитячого крісла у машині, та необхідність пристібатися ременем безпеки.
«Проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму була, є та буде. І буде доти, поки ми, дорослі, з усією серйозністю й відповідальністю не звернемо на неї увагу. Поки не зрозуміємо, наскільки серйозні наслідки спричиняє недотримання правил дорожнього руху. Поки ми самі не навчимося поважати й дотримуватися дорожньої дисципліни й не донесемо до наших дітей життєво важливі та необхідні істини. Але, на жаль, ми усвідомлюємо це лише тоді, коли нас це безпосередньо торкнеться. Тому, шановні дорослі, у вас ще є можливість зберегти життя маленьких пішоходів!», — зауважив заступник начальника Покровського відділу поліції ГУНП Донецької області Петро Іванович Коцюрей.