﻿ Звернення керівника АТО до мешканців Донецької області | ТБ КАПРІ

Усвідомлюючи зростання загроз економічній і енергетичній безпеці України, спровоковане свідомими діями терористів, беручи до уваги Указ Президента Російської Федерації від 18 лютого 2017 року № 74 «Про визнання в Російській Федерації документів і реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей України», констатуючи ескалацію агресії з боку Російської Федерації проти України, з метою захисту прав і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України, у зв’язку із загостренням ситуації в районі проведення антитерористичної операції, підвищенням ризику проникнення диверсійно-розвідувальних груп першим заступником керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівником Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» запроваджено заходи безпеки, а саме тимчасові обмеження на території області, які передбачають:
- заборону переміщення зареєстрованої спортивної, мисливської
вогнепальної зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії до району та в районі проведення АТО;
- обмеження руху транспортних засобів дорогами, які відсутні в
реєстрі автомобільних доріг і проходять поза межами встановлених пунктів пропуску, крім спеціалізованої сільськогосподарської техніки, що проводить польові роботи;
- посилення роботи патрульної охоронної служби та здійснення
превентивної та профілактичної діяльності щодо недопущення правопорушень, недопущення перебування у районах проведення заходів іноземних громадян і осіб, які не мають відповідної реєстрації;
- забезпечення своєчасного реагування на заяви, повідомлення про
злочини, інші правопорушення та події, а також проведення організаційних і практичних заходів щодо забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;
- оперативне виявлення можливих причин, що сприяють вчиненню
кримінальних та адміністративних правопорушень;
- обмеження переміщення осіб без документів, що посвідчують особу,
з 22 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин;
– заборону перебування в лісових масивах та лісосмугах, біля водоймищ (річок, ставків) в районах розташування вразливих в терористичному відношенні об’єктів, магістральних газогонів, хімічних підприємств, ТЕС, плотин, тощо (крім співробітників лісового господарства та посадових осіб, задіяних в проведенні робіт з технічного обслуговування);
– заборону проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства громадянами України та іншими особами поза встановлених відповідно до законодавства таких місць;
– заборону використання радіостанцій в транспортних засобах, крім установлених на транспорті спеціального призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку);
– заборону здійснення будь-яких польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення фото-, кіно- та відео- зйомок, а також відео, кіно- та фотознімання військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, військової техніки, місцевості розташування військових підрозділів ЗСУ, НГУ, ДПСУ, МВСУ, СБУ, що включені до сил та засобів АТО) та об’єктів.
Вказані обмеження стосуються усіх громадян України, крім військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів у складі підрозділів, залучених до сил та засобів АТО.
Зазначені заходи вживаються відповідно до вимог статей 12, 14 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», статей 1, 2, 23 Закону України «Про національну поліцію», статей 1, 2, 12 Закону України «Про національну гвардію України», статті 24 Закону України «Про державний кордон України», пункту 5 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, статей 3, 4, 5, 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».
Звертаємо увагу, що можливі незручності – тимчасові до окремого розпорядження АТЦ.
Вибачте за незручності.
Керівник АТО