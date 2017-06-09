﻿ В Мар’їнському районі засуджено чоловіка, який виховував доньку за допомогою фізичної сили | ТБ КАПРІ

У лютому поточного року під час ранкових зборів до школи, двоє дітей шумно себе поводили, чим розлютили батька. Дівчинка заховалася від розлюченого чоловіка у шафі, звідки він її дістав, штовхнув на підлогу та після цього наніс два удари долонею по шиї, а також один удар ногою по тулубу.
У результаті таких дій у дитини залишилися синці на різних частинах тіла, які згідно із висновками експерта відносяться до легких тілесних ушкоджень.
Мати, знаючи про методи виховання застосовані батьком, вирішила «не виносити сміття з хати» та про інцидент нікому не повідомила. «На спалах» забила адміністрація сільської школи, де навчається дівчинка, після того, як вчителька помітила та обличчі дитини сліди від тілесних ушкоджень.
Прокурор Волноваської місцевої прокуратури, який підтримував державне обвинувачення у суді, повністю довів провину чоловіка у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 КК України (легке тілесне ушкодження). Суд засудив горе-батька до 200 годин громадських робіт, які він відбуватиме за місцем мешкання, в своєму ж селі.
В ході судового розгляду встановлено, батьки офіційно не працевлаштовані, заробляють на життя випадковими заробітками в селі, де мешкають. Згідно із характеристикою, наданої сільським голови, батько, до того ж, зловживає спиртними напоями. Крім потерпілої, в родині виховується ще одна малолітня донька. На облік у службі у справах дітей родину поставлено тільки після реєстрації факту заподіяння тілесних ушкоджень органами поліції, раніше в поле зору служб родина не потрапляла.