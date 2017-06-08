﻿ 11 июня Покровск отпразднует День Европы | ТВ КАПРІ

Напомним, празднование Дня Европы в Покровске планировалось на 14 мая, но из-за трагической гибели нескольких мирных жителей — было отменено. Организаторы сообщили, программа осталась неизменной –только была дополнена выступлением еще одной украинской группы.
С 9.00 – заезд участников, установка палаток на площади Шибанкова, выставочных и игровых локаций на бульваре Андрющенко.
С 11.00 – построение праздничной колонны на улице Лихачева.
11.00 – 19.00 – презентация блюд и сувенирной продукции стран Европы. Место проведения – периметр площади Шибанкова.
11.00 – 19.30 – выставка декоративно-прикладного искусства и мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции «Майстра діло величає» (бульвар Андрющенко).
11.00 – 19.30 – работа селфи-зоны «Путешествие в Европу», «Почты» путешественника.
11.30 – 12.00 – праздничное шествие «Марш Европы» с участием председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского, руководства городов и районов, почетных гостей. Колонна пройдет от улицы Лихачева по улице Европейской до площади Шибанкова.
12.00 – демонстрация на площади Шибанкова самого большого флага Евросоюза – национального рекордсмена 2016 года.
12.10 – 19.30 – выступление творческих коллективов Донетчины «В Европу с Украиной в сердце» (центральная сцена на площади Шибанкова).
12.30 – 19.30 – презентация европейских стран городами и районами области (центральная сцена). Презентацию откроет команда города Покровска, представляющая Швецию.
19.30 – 21.30 – Концерт групп «Mad Heads» и «Sunstroke Project» – обладателя третьего места на Евровидении-2017 (центральная сцена).
По завершении концерта – файер-шоу.