﻿ Правоохоронці закликають водіїв до підвищення «мобільної культури» за кермом | ТВ КАПРІ

Наявність мобільного телефону в автомобілі, безумовно, дає ряд переваг, таких, як можливість зв’язку з екстреними службами в разі будь-яких непередбачених ситуацій. Але, дуже часто саме спілкування за кермом по телефону стає причинами ДТП.
Використання мобільного під час руху призводить до неуважності при управлінні, включенні поворотних сигналів, маневруванні, спостерігається хаотична манера їзди, ігнорування пріоритетів, неуважність по відношенню до пішоходів і розмітці на дорозі.
Пункт 2.9. (Д) Правил дорожнього руху України забороняє водієві під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці. За невиконання вимог ПДР в частині розмов по мобільному телефону передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Використання засобів зв’язку дозволяється тільки за допомогою спеціальної гарнітури, що дозволяє не відволікатися від керування транспортним засобом.
Але просимо враховувати, що в будь якому разі розмови за кермом автомобіля завжди несуть небезпеку і в рази підвищують ризик потрапити в аварійну ситуацію або ДТП.
Щоб телефонна мобільність і авто мобільність не вступали в конфлікт — будьте відповідальними та не порушуйте цю вимогу Правил дорожнього руху.
Причин декілька:
— Під час розмови по телефону або набору SMS-повідомлення у водія різко знижується швидкість реакції та зростає небезпека, що водій не помітить дорожнього знака або іншого сигналу про небезпеку. Крім того, під час таких розмов важко дотримуватися безпечної швидкості і стежити за дистанцією.
— Розмовляючи по телефону, який водій тримає в руці (як правило, правою) йому не зручно керувати транспортним засобом, перемикати передачі тощо.
— Використання телефону під час керування істотно впливає на зір водіїв. У них з’являється ефект обмеження поля зору, коли зовнішня інформація не сприймається. За таких умов водій не тільки не в змозі реагувати на сигнали і знаки, а й прогнозувати аварійні ситуації.
— Розмова водія по мобільному під час керування несе таку ж загрозу безпеці руху, як і управління автомобілем в нетверезому стані, адже водій стає менш сконцентрованим.
— Небезпечним є не тільки сам факт розмови по телефону за кермом, але і його зміст. Якщо розмова хвилююча, емоційна, то загроза аварії підвищується.
Тож, навіть при використанні гарнітури «hands-free», радимо звести розмову до мінімуму, попередивши співрозмовника, що ви за кермом, особливо якщо такий дзвінок занадто емоційний.
Шановні водії! Дорога вимагає відповідальності, будьте уважними за кермом, забезпечте безпеку на дорозі собі та іншим учасникам дорожнього руху.
Покровський відділ поліції
Донецької області