﻿ ПОЛІЦІЯ ДОНЕЧЧИНИ ЗАПУСКАЄ ІНФОРМАЦІЙНУ КАМПАНІЮ З БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ НА ДОРОЗІ | ТВ КАПРІ

Від превентивних заходів зі зниження дитячого травматизму в ДТП до окремої групи швидкого реагування, яка надаватиме дітям кваліфіковану допомогу, — в період літніх канікул поліція посилює заходи безпеки дітей. Заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін поставив керівникам територіальних підрозділів поліції Донеччини завдання активізувати комплексну роботу, спрямовану на профілактику правопорушень, які можна побороти тільки якісною превенцією.
Обізнаний – озброєний. Діти мають бути максимально захищені від загроз, ризик яких збільшується саме під час літніх канікул. Такі вимоги поставив В’ячеслав Аброськін сьогодні під час селекторної наради з начальниками відділів та відділень поліції області.
Генерал відзначив, що, аби достукатися до кожного громадянина, потрібно налагодити якісну організацію цієї роботи на місцях.
Одне з важливих питань — безпека дітей на дорозі. З початку року скоєно 53 ДТП, в яких постраждали діти. Одна дитина загинула, 60 – тримали травми різного ступеню тяжкості. У 87% дорожньо-транспортних пригод з дітьми – винні водії.
Саме тому, аби привернути увагу дорослих та нагадати, що ціна ігнорування правил дорожнього руху — життя дитини, 14 червня на всій території Донеччини стартує флешмоб. Діти разом з поліцейськими вийдуть на вулиці міст, аби закликати дорослих не порушувати правила дорожнього руху.
Також підіймалося питання забезпечення безпеки дітей в дитячих оздоровчих центрах. Наразі запрацювали вже 5 центрів з 21. Вони прийматимуть 6 тисяч дітей в одну зміну. В кожному закладі безпеку маленьких відпочивальників будуть забезпечувати співробітники ювенальної превенції.
Найбільше закладів відпочинку – 14 – зосереджено у Слов’янській оперативній зоні. В’ячеслав Аброськін відзначив, що тут, зокрема в курортному Святогірську, де влітку збирається багато приїжджих, має бути покращена робота із забезпечення безпеки дітей. Наразі місто обслуговує група швидкого реагування, однак цього недостатньо.
Тому за ініціативою генерала саме тут буде впроваджено практику створення спеціалізованої групи з надання допомоги дітям.
— Має бути комплексна робота. На території буде створено окрему ГШР, куди на постійній основі увійдуть співробітники ювенальної превенції зі всієї області, які надаватимуть кваліфіковану допомогу дітям. Вони будуть нести службу протягом всього літа у режимі ротації , — зазначив В’ячеслав Аброськін.
Для потреб ГШР виділено сучасний кросовер «Рено Дастер», переданий раніше міністерством внутрішніх справ.
Крім того, заступник голови Нацполіції поставив завдання обговорити можливість встановлення тривожних кнопок у кожному дитячому оздоровчому закладі — на випадок виникнення ситуацій, які потребуватимуть термінової допомоги поліції.
— Мета одна – комплексна інформаційна робота по всім напрямкам, спрямована на профілактику. Ви маєте доносити до людей необхідність дотримання правил дорожнього руху, розповідати дітям, як треба поводитися на дорозі. Це те, що рятує життя, — звернувся до керівників підрозділів В’ячеслав Аброськін.
Відділ комунікації поліції Донецької області