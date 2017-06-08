﻿ Мовні квоти на ТБ будуть – Порошенко підписав закон | ТВ КАПРІ

Президент підписав Закон України про введення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. Петро Порошенко подякував представникам ЗМІ за відповідні пропозиції щодо української мови.
Про це прес-служба президента.
– Єдине, що можу констатувати – журналістика в Україні насправді стала четвертою владою. Ігнорувати журналістів на сьогоднішній день неможливо і небезпечно. Це дуже важливо і це теж наша спільна перемога… Дуже хотілося б, щоб наша журналістика була об’єктивною, щоб дотримувалися стандартів журналістики. Впевнений, що у вас це виходить і вірю – так буде й надалі, – заявив Петро Порошенко.
Президент додав, що ніхто не проти інших мов на телебаченні, проте відтепер українська мова стала захищеною. Петро Порошено зазначив, що неприпустимо, щоб частка української мови на каналах коливалася на рівні 15-25%.