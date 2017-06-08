﻿ Екс — водію прокуратури Покровська обрали запобіжний захід | ТВ КАПРІ

8 червня у Красноармійському міськрайонному суді Донецької області завершилося засідання по справі стрілянини екс- водія прокуратури в кафе Покровська. На лаві підсудних — колишній водій Красноармійської місцевої прокуратури Олександр Манько,підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України (Хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). «Стрілку» загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, 7 червня в судовому засіданні було оголошено перерву, щоб дати обвинуваченому можливість ознайомитися з клопотанням прокурора про обрання щодо нього запобіжного заходу. Термін раніше обраного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання закінчився 28 травня.
8 червня рішенням суду клопотання прокурора було задоволено. До обвинуваченого буде застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з покладенням наступних обов’язків: не виходити з населеного пункту, де він проживає, без дозволу прокурора і суду, повідомляти слідчого,суд або прокурора про зміну свого місця проживання, не спілкуватися з метою чинення тиску на свідків у даному кримінальному виробництві.
Термін дії запобіжного заходу триватиме до 8 серпня включно.
На судове засідання, яке призначене на 19 червня, будуть запрошені для допиту свідки.