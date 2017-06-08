﻿ Губернатор Донецької області прокоментував ситуацію на першому підйомі Південно-Донбаського водогону | ТВ КАПРІ

Про ситуацію на насосній станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.
«Станом на 12:30 ситуація дещо стабілізувалася. Тобто обстріли припинилися. Людей з насосної станції евакуювали, — написав Павло Іванович. — Зараз там працюють ГСЧСники і сапери. Уже відомо про 14 воронок на території станції і до десятка снарядів. Видимих пошкоджень станції поки — за оперативною інформацією — не виявлено. І в принципі, станція може працювати. Але немає людей. Люди категорично відмовляються повертатися на свої робочі місця — вони просто бояться ».
«Поки працюємо по лінії СЦКК для того, щоб забезпечити тривалий режим тиші і все ж умовити людей приступити до роботи. Але фахівці, які працюють на місці і спілкуються з людьми, ніяких гарантій поки не дають », — додав губернатор.