﻿ Топ-3: нові види банківського шахрайства та як від них захиститися | ТВ КАПРІ

«Вашу картку заблоковано», «Банк проводить розширення вашої кредитної лінії», «Вам підключено функцію оплати таксі через мобільний» — будь-який дзвінок або смс з пропозиціями «від вашого банку» може виявитися пасткою шахраїв. Навіть набравши комбінацію цифр для відмови від послуги, ви можете виявити, що з вашої картки зникли всі гроші. Як відрізнити працівника банку від шахрая і захистити свої кошти, розповів начальник оперативно-пошукового відділу ГУНП в Донецькій області Дмитро Ногін.
З початку року на Донеччині зафіксовано 1000 фактів шахрайства, 98% з них – вчинені з використанням електронних платіжних систем. Акції по типу «ви виграли автомобіль» більше не популярні серед шахраїв, бо люди вже майже «не клюють» на це. На зміну прийшли нові схеми.
Найбільш поширений вид заволодіння грошами шляхом обману, 60% – це продаж товарів через інтернет. На другому місці — банківське шахрайство. Вберегтися від нього складно, людина тривалий час може навіть не знати, що до її рахунку мають доступ фінансові аферисти.
— Сьогодні у злочинців немає єдиної схеми, вони щоразу вигадують нові «розводи». Будучи тонкими психологами, вони вивчають свою жертву в процесі розмови та обирають лінію поведінки. Завдання шахраїв — під будь-яким приводом заставити людину зробити певні дії, щоб отримати доступ до її персональних даних, електронних платіжних систем або банківських рахунків. Тож єдиного рецепту, як захиститися від шахрайства, немає, але є правила, дотримуючись яких, ви станете для аферистів «кріпким горішком», — зазначив Дмитро Ногін.
Шахраї представляються співробітниками банку або будь-якої іншої установи — від мобільного оператора до соцслужби. При цьому 80% з них – знаходяться в цей час у місцях позбавлення волі.
— Шахрай, навіть якщо він «немитий хом’як», але під час розмови він так змінює голос та віртуозно використовує специфічну лексику, що це дійсно вводить громадян в оману, — каже майор поліції.
Обізнаний – озброєний. Поліція робить відомими останні тенденції в світі шахрайства. До вашої уваги — основні маніпуляції, які використовують шахраї. Наразі поліцейські розрізняють три основні способи викрадення коштів з електронних рахунків: переадресація з мобільного номеру жертви на телефон злочинця, махінації за допомогою мобільного додатку, виготовлення дублікату сім-картки жертви.
- Натисніть «зірочку»…
Для отримання персональних даних жертви злочинці використовують будь-які цифрові системи зберігання даних в інтернеті. Найчастіше — підшукують «клієнтів» в соцмережах.
Довірливі громадяни викладають у відкритий доступ не тільки справжні ім’я-прізвище, але й мобільний телефон, який часто є і фінансовим номером та одночасно прив’язаний до сторінки користувача, а також важливі дати, місце роботи, місця відвідування.
Далі шахрай телефонує людині, представляється «фінансовим оператором» та пропонує відкрити кредитну лінію, зменшити кредитний ліміт або будь-яку іншу послугу. Для підтвердження операції зловмисник попросить набрати певну комбінацію цифр.
— Таким чином він встановлює переадресацію дзвінків з вашого на свій телефон. Відтепер дзвінки з банку надходитимуть шахраю, який, маючи всі ваші особисті дані, може перевести гроші на свій рахунок або вивести їх на мобільний рахунок телефону і в подальшому перевести в готівку через інші банківські системи, — розповідає поліцейський.
Якщо клієнт відмовляється від пропозицій «банку», шахрай переходить до «плану Б»: каже, що цю програму вже було підключено автоматично, і за користування нею щомісяця будуть зніматися кошти. Все, що треба, аби «відключити послугу», — набрати певні цифри. Зайняті власними справами, люди, як правило, не вникають у суть та роблять все, що каже «оператор», своїми руками віддаючи заощадження в руки криміналітету.
На день зловмисник обдзвонює до 100 людей і тільки 1-2 стають жертвами, які втратили пильність.
- Твоя майбутня зарплатня — у руках злочинців
Персональні дані та фінансовий номер шахраї використовують, аби отримати доступ до смс чи веб-банкінгу жертви. Але для проведення операцій аферистам потрібна додаткова інформація. Телефонуючи людині, вони вже назвуть її ім’я, дату народження, чотири перші та останні цифри рахунку.
— Під виглядом працівників банку вони обов’язково спробують дізнатися у вас номер та термін дії карти, ПІН-код, CVV-код, необхідний для того, аби переводити гроші за допомогою електронних платіжних систем. У випадку, коли шахрай розуміє, що людина більш-менш адекватна, і він не отримає з неї код сьогодні, злочинець може «обробляти» жертву кілька днів, місяців, навіть років. Усипляє пильність клієнта постійними дзвінками, пропонуючи якийсь новий товар чи банківську послугу, — підкреслює Дмитро Ногін.
Одним з найпоширеніших засобів «вивудити» потрібну інформацію є смс-розсилка «Ваша картка заблокована» з номером, на який потрібно передзвонити, аби «пройти ідентифікацію та відновити доступ». Звісно, це номер шахрая, і в разі надходження такого повідомлення треба його просто ігнорувати.
Нещодавно з’явився новий «розвід», пов’язаний з тим, що у практику ввели пенсійні картки з фото, а у відділеннях банків встановили 3D-камери.
— Знаючи про це, шахрай телефонує бабусі: «Хто знімав з вашої карти гроші?» – «Ой, я давала онуку». «Ваша карта буде заблокована, ви не мали права давати онуку. Але ми можемо внести зміни у ваш кредитний договір, і ви зможете додати людину, яка зможе знімати гроші. Для цього вам потрібно зараз підтвердити операцію та внести дані». Бабуся робить усе за підказкою і всі її гроші переходять у власність злочинців, — повідомляє правоохоронець.
Отримавши завітний код, шахраї за допомогою мобільного додатку, що використовує банк для надання послуг громадянам, перенаправляють на себе всі повідомлення, які банк надсилає клієнту. Це дозволяє зловмисникам знімати кошти в банкоматах без карти, лише за номером телефону, за допомогою послуги операції без картки.
Крім того, аферисти отримують доступ до всіх банківських операцій, в тому числі – підвищення кредитної лінії та можуть за 2-3 хвилини не тільки вичистити рахунок, але й набрати кредитів на ваше ім’я.
— Навіть якщо шахрай отримав доступ до карток, а там — пусто, він буде чекати та періодично перевіряти, поки вони не поповняться. Кожен аферист формує свою «клієнтську базу». А в цей час його жертви навіть не підозрюють, що їхня ще неотримана зарплатня – вже у руках злочинців, — наголошує Дмитро Ногін.
Нерідко аферисти обчищають рахунки поступово, знімаючи по 200-400 гривень, і потерпілий тривалий час не помічає «витоків».
Що стосується пароля на вхід до банківських онлайн-сервісів, то, як правило, шахраї вираховують їх наугад. Найбільш «продвинуті» користуються спеціальною програма для зчитування паролів.
— Як розповідають самі шахраї, 50% людей використовують у якості пароля дату народження або номер будинку та квартири. Зламати їх дуже просто, особливо коли вся інформація є у відкритих джерелах. Складніше за все розшифрувати комбінації з літер та цифр, пошуковий черв’як такий пароль не зламає, — підкреслив майор Ногін.
- Коли ціна шахрайства – життя дитини
Якщо відомо, що сім-картка потенційного потерпілого «прив’язана» до банківської карти, шахраї можуть зробити дублікат його «сімки» та отримати доступ до його веб-банкінгу та всіх фінансових операцій.
Такий спосіб – найризикованіший, і зазвичай його використовують при полюванні на великі суми. Це може бути під час продажу людиною дуже дорогої речі, але, на жаль, найчастіше жертвами стають родини, які збирають кошти на лікування дітей. Адже всі дані – ПІБ, фінансовий номер та необхідні реквізити зазвичай викладені в інтернеті.
— Як правило, зловмисники телефонують матері, на ім’я якої відкритий рахунок, з кількох телефонів, питають, чим допомогти. Також сигналом, що ви потрапили у поле зору шахраїв, може стати надходження невеликої суми грошей на ваш мобільний телефон. Все це злочинцям необхідно, аби пізніше перевипустити сім-карту, — попереджає поліцейський.
Далі під виглядом потерпілого аферисти отримують дублікат сім-картки жертви, відповідно її сімка блокується. Після цього раптом до матері ніхто не може додзвонитися. Варто звернути увагу, що такі «операції» шахраї здійснюють вранці та ввечері – поки клієнт не кинувся.
Так, група злочинців вкрала 75 тисяч гривень з благодійного рахунку онкохворої дитини в Запоріжжі.
Як захиститися
Відрізнити шахрая від співробітника банку просто: працівники банку НІКОЛИ не вимагають передачі їм персональних даних. Без письмового дозволу клієнта отримати їх законно банк не може.
— Не викладайте у відкритому доступі свої персональні дані
— Ні в якому разі не повідомляйте конфіденційну інформацію та зміст СМС- повідомлень від банка стороннім людям
— Не довіряйте, якщо зловмисник називає перші 4 цифри номеру вашої картки — вони однакові у серії випущених банківських карток
— Не проводьте ніяких маніпуляцій з фінансами по телефону
— Не прив’язуйте фінансовий номер до сторінок в соцмережах
— Негайно заблокуйте вашу картку у разі будь-яких сумнівів
— Використовуйте тарифні плани, при яких між мобільним оператором та клієнтом укладається контракт, тоді усі операції по зміні сім-картки будут проводитися особисто у відділенні компанії при пред’явленні паспорту.
— Використовуйте надійні паролі
Пам’ятайте:
— Банк ніколи не просить передзвонити йому
— Всі дзвінки у банк здійснюються виключно на номер контакт-центру
— Співробітники банка не телефонують , аби дізнатися конфіденційну інформацію, тим більш з невідомих номерів
— Зі всіма питаннями краще особисто звертатися у банк
— Бажано використовувати різні номери мобільних для різних карт, аби шахраям було складніше отримати доступ до ваших карт.
Відділ комунікації поліції
Донецької області