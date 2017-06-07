﻿ «Доступні ліки» вже у Мирнограді. як отримати препарати безкоштовно чи зі знижкою? | ТВ КАПРІ

«Доступні ліки» вже у Мирнограді. як отримати препарати безкоштовно чи зі знижкою? | 07.06.2017 | Мирноград, Новости, Сюжети | Комментариев нет З 1 квітня в аптеках України можна безкоштовно, або з невеликою доплатою отримати низку життєво необхідних медпрепаратів. Це передбачено урядовою програмою «Доступні ліки». У Мирнограді ця програма успішно реалізується. Розповісти Додати коментар Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Ваш коментар:*Ім`я:* E-mail:* Вебсайт: