﻿ «Доступні ліки» вже у Мирнограді. як отримати препарати безкоштовно чи зі знижкою? | ТВ КАПРІ

«Доступні ліки» вже у Мирнограді. як отримати препарати безкоштовно чи зі знижкою?

| 07.06.2017 | Мирноград, Новости, Сюжети | Комментариев нет

З 1 квітня в аптеках України можна безкоштовно, або з невеликою доплатою отримати низку життєво необхідних медпрепаратів. Це передбачено урядовою програмою «Доступні ліки».

У Мирнограді ця програма успішно реалізується.

 

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