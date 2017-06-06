﻿ У Краматорську 51-річного чоловіка підозрюють у розбещенні 8-річної дитини | ТВ КАПРІ

Як повідомляє прес — служба прокуратури Донецької області, за погодженням Краматорської місцевої прокуратури мешканцю м. Краматорська повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 5 травня поточного року чоловік під приводом пригостити солодощами запросив до себе додому 8-річну дівчинку, яка жила з ним по сусідству.
Вдома 51-річний зловмисник зняв з дитини спідню білизну, поклав дівчинку на ліжко та став вчиняти щодо неї розпусні дії, спрямовані на задоволення своєї статевої пристрасті.
Через деякий час на її прохання чоловік припинив вказані дії та відвів малу додому, де вона повідомила про те, що з нею сталося, бабусі. Жінка викликала правоохоронців, які встановили особу і місцезнаходження вказаного чоловіка.
На даний час тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.