﻿ Привітання Голови Партії захисників Вітчизни Юрія Кармазіна з професійним святом – Днем журналіста України | ТВ КАПРІ

Журналіст – це людина, яка займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та оформленням інформації для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, що пов’язаний з нею трудовими чи іншими договірними відносинами, або займається такою діяльністю за власною ініціативою.
На сьогоднішній день професія Журналіста має дуже велике значення, як для нашої Держави, так і для всього Українського Народу. В свою чергу, можу зробити висновок, що дана професія не завжди є безпечною, оскільки останні події, які склалися в Україні – Революція Гідності, анексія Криму та війна на сході України, ризикуючи своїм життям, Ви надавали нам інформацію з перших вуст, з самих гарячих точок не тільки України, а й всього світу. Також, шановні Журналісти, Ви дійсно є борцями за правду, демократичність, незалежність та цілісність нашої України, збереження прав і свобод людини і громадянина.
Завдяки Вашій мужності та хоробрості ми, Український Народ, знаємо з Ваших розслідувань та репортажах всі проблеми, які несуть загрози національній безпеці і оборони України, про всі жахіття, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях України, про всі корупційні схеми високопосадовців… Але, хочу зазначити, що Ви несете добро і радість українцям тому, що, незважаючи на найскладніший період, який відбувається в Україні, кожен день від Вас ми чуємо і хороші новини.
Партія захисників Вітчизни завжди підтримувала і буде підтримувати свободу слова в Україні. Тому, що на початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово (Ів. 1:1). Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього (Ів. 1:3).
Хочемо подякувати всім Журналістам за їх витримку, мужність, хоробрість, стійкість у Вашій нелегкій праці, що Ви залишаєтесь вірними собі, Україні та всьому Українському Народу, як би не старались наші олігархи та вороги України зробити Вас ручними.
Нехай мир, добробут, суспільна злагода, взаємна повага та довіра панують серед Вас, життя наповнюється душевним теплом, радістю і впевненістю у щасливому майбутньому.
Нехай Господь Бог береже Вас і Ваші родини!
З повагою, Юрій Кармазін