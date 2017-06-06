﻿ Медичний шприц, заповнений наркотичною речовиною, вилучили добропільські поліцейські у місцевого мешканця | ТВ КАПРІ

Майже щодня правоохоронці Покровської оперзони виявляють зберігачів наркотиків, виправдання яких – «виготовив для себе». Крім того, що правопорушники, вживаючи їх, шкодять своєму здоров’ю, вони ще порушують законодавство, яке передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення та зберігання наркотичних речовин.
Загалом з початку року співробітниками Добропільського відділення поліції відкрито 66 кримінальних проваджень за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, з обігу вилучено більш ніж півтора кілограма марихуани та 16 грамів опію.
Так, вчора добропільські правоохоронці, які несли службу у складі мобільного блокпосту, в центрі міста зупинили молодика, який під час бесіди із ними зізнався, що має при собі шприц із наркотичною речовиною. З’ясувалося, що 24-річний місцевий мешканець «сидить на голці» та, з його слів, самостійно виготовляє наркотик для себе.
Наркотичну речовину поліцейські вилучили та відправили на експертизу, а відносно правопорушника відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.