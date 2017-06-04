﻿ Православні християни відзначають Трійцю | ТВ КАПРІ

Православні християни в неділю, 4 червня, відзначають одне із 12 головних церковних свят — день Святої Трійці.
Трійцю відзначають на 50-й день після Великодня, тому цей день ще називають П’ятидесятницею.
Традиційно в цей день храми прикрашають березовими гілками, квітами і травою як символами поновлення. Священнослужителі на Трійцю також служать у зелених шатах.
Свою першу назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, який обіцяв їм Христос ще перед своїм Вознесінням. Сходження Святого Духа символізує піклування всіх Осіб Триєдиного Бога про світ: Бог Батько творить світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, Бог Дух Святий освячує світ через Церкву і проповідь віри для всіх народів.