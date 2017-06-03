﻿ Внаслідок ДТП у Покровську постраждало 4 людей | ТВ КАПРІ

На автодорозі «Покровськ-Родинське», в районі хутору Ріг, сталося лобове зіткнення двох легкових автівок. На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини події.
За попередніми даними, о 13.30, водій автомобілю «Мицубісі», виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі автомобілю «Ланос», який рухався по головній дорозі. В результаті зіткнення автомобілів, водії та пасажири обох авто отримали травми різного ступеню тяжкості. Постраждалі госпіталізовані.
Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286(Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.
Покровський відділ поліції
Донецької області