﻿ Чоловіка, який вчиняв розпусні дії із маленькою дитиною, заарештовано | ТВ КАПРІ

Як повідомляє прес — служба Донецької області, у п’ятницю, 2 червня, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя підтримав клопотання Маріупольської місцевої прокуратури №2 та обрав 63-річному чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Подія сталася 31 травня поточного року у Лівобережному районі міста. Працівники поліції отримали інформацію про те, що невідомий чоловік вчиняє розпусні дії з маленькою дівчинкою 2008 р.н. Цього ж дня особу правопорушника встановили.
На даний час йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх), та заарештовано.
Слідство, яке проводять органи поліції під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №2, триває.