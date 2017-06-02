﻿ У центрі «Спорт для всіх» пройшли змагання з легкоатлетичного багатоборства | ТВ КАПРІ

У центрі «Спорт для всіх» пройшли змагання з легкоатлетичного багатоборства

| 02.06.2017 | Фото | Комментариев нет

1 червня 2017 року на спортивному майданчику ЗОШ № 2 пройшли змагання з легкоатлетичного багатоборства  серед юнаків та дівчат, присвячені Міжнародному дню захисту дітей, проведені Покровським міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»   .

У змаганнях взяли участь 35 юних спортсменів та спортсменок.

Програма змагань складалась з:

  • бігу на 60 метрів;
  • стрибків у довжину з місця;
  • бігу на 800 метрів.

За результатами змагань:

1 місце – Єрохін Станіслав

2 місце – Артюхов Євген

3 місце – Гриценко Ярослав

Переможці та призери нагороджені грамотами  ПМЦФЗН «Спорт для всіх».

Турнір провів інструктор – методист  ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.

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