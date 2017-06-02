﻿ У центрі «Спорт для всіх» пройшли змагання з легкоатлетичного багатоборства | ТВ КАПРІ

1 червня 2017 року на спортивному майданчику ЗОШ № 2 пройшли змагання з легкоатлетичного багатоборства серед юнаків та дівчат, присвячені Міжнародному дню захисту дітей, проведені Покровським міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» .
У змаганнях взяли участь 35 юних спортсменів та спортсменок.
Програма змагань складалась з:
- бігу на 60 метрів;
- стрибків у довжину з місця;
- бігу на 800 метрів.
За результатами змагань:
1 місце – Єрохін Станіслав
2 місце – Артюхов Євген
3 місце – Гриценко Ярослав
Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.