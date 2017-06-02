﻿ У Новогродівці поліцейські під час пожежі допомагали евакуйовувати мешканців багатоповерхівки | ТВ КАПРІ

По вулиці Піонерській зайнялися дерев’яні господарчі споруди, полум’я перекинулось на розташований поруч триповерховий житловий будинок. На виклик оперативно прибули група швидкого реагування Селидівського відділення поліції та співробітники ДСНС, які евакуювали всіх мешканців будинку. Пожежу локалізували, постраждалих не має. Наразі встановлюються причини займання.
Прибувши на виклик про пожежу, правоохоронці оточили місце події та почали евакуювати мешканців з палаючого будинку. Так, під час обходу квартир, аби переконатись, що всі мешканці покинули будинок, поліцейські виявили літню жінку, яка спала і навіть нічого не почула. Правоохоронці допомогли пенсіонерці вийти на вулицю. Всього евакуйовані 10 громадян, на щастя, ніхто не постраждав.
Під час попереднього огляду, встановлено, що спочатку вогнем зайнялись дерев’яні господарчі будівлі, а потім полум’я перекинулось на балкони, розташованого в декількох метрах будинку, від яких зайнявся дах.За даним фактом слідчим відділом Селидівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки» Кримінального кодексу України.