﻿ Сьогодні стартує ЗНО з Історії України | ТВ КАПРІ

Як повідомляє український центр оцінювання якості освіти, сьогодні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – об 11:00.
Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО відбуватиметься за наявності таких документів:
- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
- паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яку учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
У разі відсутності Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, або пред’явлення копій цих документів абітурієнт до пункту проведення ЗНО не допускається.
Радимо учасникам ЗНО ознайомитися з адресою проходження зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, що зазначена в запрошенні-перепустці на інформаційних сторінках. Маршрути доїзду до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Рекомендуємо також мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.
Нагадуємо, що протягом часу, відведеного на складання тесту, абітурієнт не повинен мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.
На виконання сертифікаційної роботи з історії України відведено 150 хвилин. Загальна кількість завдань роботи – 60. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 94.
Сертифікаційна робота складається з двох частин:
- Частина 1 «Історія України XX – початку XXI ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються у бланку відповідей А.
- Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця XIX століття» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються у бланку відповідей А.
Результат виконання завдань частини 1 історії України буде зараховано як державна підсумкова атестація.
Результат виконання всієї сертифікаційної роботи можна буде використати під час прийому до вищих навчальних закладів.