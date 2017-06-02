﻿ На Донеччині засуджено організатора незаконного референдуму 11.05.2014 | ТВ КАПРІ

Як повідомляє прес — служба прокуратури Донецької області, під час судових слухань встановлено, що у квітні-травні 2014 року, коли місто Краматорськ тимчасово знаходилось під контролем бойовиків, місцевий мешканець 1981 р.н. співпрацював з представниками незаконних збройних формувань, а саме приймав активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо створення на території Донецької області так званої «ДНР».
Так, 11.05.2014 року, будучи головою так званої дільничної виборчої комісії № 2, розташованої у приміщенні ЗОШ №10, засуджений організував роботу даної комісії та керував її діяльністю щодо проведення незаконного референдуму, а саме: організовував розстановку в приміщенні школи урн для голосування, видавав так звані бюлетені для голосування, контролював та координував роботу членів дільничної виборчої комісії, підписував та передавав протоколи щодо результатів незаконного референдуму озброєним представникам терористичної організації «ДНР».
Суд, погодившись із позицією державного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Донецької області, визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України).
Згідно із вироком суду засудженому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, з випробувальним терміном на 2 роки.