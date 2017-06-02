﻿ Корегувальник вогню терористів проведе за ґратами 8 років | ТВ КАПРІ

Як повідомляє прес — служба прокуратури Донецької області, Красноармійський міськрайонний суд Донецької області визнав 41-річного мешканця м. Мар’їнки винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.258 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи організації).
У січні 2015 року чоловік за власною ініціативою почав співпрацювати з терористами так званої «ДНР». Він здійснював збір та передачу даних терористам щодо дислокації, чисельності, маршрутів пересування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань України, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції на території м. Мар’їнки та Мар’їнського району.
Бойовики, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, використовували отримані дані для артилерійського обстрілу українських позицій.
Завдяки державному обвинуваченню, яке підтримував прокурор Красноармійської місцевої прокуратури, корегувальника вогню засуджено до 8 років позбавлення волі.