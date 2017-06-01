Стартує функціональне обстеження пілотних міністерств
Сьогодні, 1 червня, відбулась стратегічна сесія «Реформування міністерств: запуск функціональних обстежень». Функціональне обстеження — важливий етап реформи міністерств, за висновками яких буде побудовано нову структуру, відчужено невластиві функції та запроваджено нові посади фахівців з питань реформ.
До робочих груп увійшли представники міністерств, офісів реформ, українські та міжнародні експерти.
«На середину липня маємо вийти на нові структури, реєстри функцій, положення і пропозиції щодо невластивих повноважень. Робота організовуватиметься за участі українських та європейських експертів, за узгодженою методикою та з використанням електронної бази даних. Після цього будуть прозорі та відкриті конкурси на 1000 нових посад, за новими процедурами, підвищеними вимогами та відповідно оплатою праці», — наголошує Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
У липні робочі групи представлять результати своєї роботи. Весь процес відбувається за участі та буде повністю відкритим для громадськості.
«Міністерства мають стати потужними аналітичними центрами, які будуть розробляти та реалізовувати політику у відповідній зоні компетенції», — зазначила заступниця держсекретаря Кабінету Міністрів України Тетяна Ковтун.
«Ідея полягає в тому, щоб міністерство займалось політикою і тільки політикою», — наголосив у своєму зверненні до робочих груп Валерій Пекар, співзасновник громадянської платформи «Нова країна». «Це означає, що воно не має займатись послугами, управлінням державною власністю, інспекціями, наглядом та іншими невластивими функціями. Ми мусимо застосовувати найкращі практики урядування найсильніших країн світу», — додав він.
«Я мрію, щоб врешті-решт громадські експерти пішли в міністерства та робили ту ж роботу, але в міністерствах. Тобто щоб там було так само комфортно працювати, як сьогодні в аналітичних центрах», — додав Ігор Коліушко, Голова правління Центру політико-правових реформ.