На Донеччині під час отримання хабара затримано прокурора місцевої прокуратури
Слідчим управлінням прокуратури Донецької області спільно з працівниками Управління СБУ в Донецькій області під час отримання неправомірної вигоди викрито співробітника однієї з місцевих прокуратур Донецької області.
31 травня до СБУ звернувся громадянин із заявою про те, що прокурор місцевої прокуратури вимагає в нього 3 тисячі гривень. За вказану суму прокурор обіцяв не ініціювати питання щодо відкриття кримінального провадження відносно заявника за неналежне виконання останнім своїх службових обов’язків.
У четвер, 1 червня, заявник через посередника передав вказану суму хабара працівнику прокуратури, залишивши гроші у шухляді стола. Слідчі прокуратури Донецької області спільно з СБУ під час санкціонованого обшуку грошові кошти у розмірі 3 тис грн виявили та вилучили.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
На теперішній час прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.